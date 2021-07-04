Кратковременные грозовые дожди почти по всей Украине: погода на 5 июля

Синоптики обещают грозовые дожди и гром в Украине завтра, 5 июля. А вот в Киеве благодаря антициклона может быть солнечно и сухо.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в понедельник, 5 июля, дожди и грозы, но не на всей территории страны. Температура воздуха не будет подниматься выше +30.

Жарко будет в восточных областях — от +26 до +29.

На градус-два ниже в южных, центральных и северных регионах — температура будет колебаться в пределах +25 +28.

На Западе Украины преимущественно +24 +27, на Закарпатье — до 28 градусов тепла.

В Киеве погода будет дождливой, ночью +17 +19, днем ​​до 28 выше нуля.

А вот синоптик Наталья Диденко прогнозирует кратковременные грозовые дожди почти по всей Украине, только на северо-востоке — без осадков. Температура воздуха в пределах 25 + 29 градусов, на западе страны +23 +27 градусов.

В Киеве возможен дождь, однако антициклон может его отогнать. Температура воздуха в столице комфортная, +27 градусов завтра.

Она прогнозирует, что по всей стране в ближайшее время погода будет без особых изменений, а вот через неделю жара усилится.