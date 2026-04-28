Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК (Организации стран — экспортеров нефти) и ОПЕК+ в период, когда война с Ираном пошатнула мировую экономику из-за блокирования поставок через Ормузский пролив.

Об этом сообщают Reuters и BBC.

Министр энергетики ОАЭ Сухаиль Мохамед аль-Мазруи сообщил журналистам, что соответствующее решение приняли после тщательного изучения энергетических стратегий регионального государства.

На вопрос, консультировались ли Объединенные Арабские Эмираты с Саудовской Аравией, он ответил, что ОАЭ не поднимали этот вопрос ни перед одной другой страной.

– Это политическое решение. Его приняли после тщательного рассмотрения текущей и будущей политики, связанной с уровнем производства, – сказал он.

Производители стран ОПЕК Персидского залива уже испытывают трудности с экспортом из-за иранских угроз и нападений на судна в Ормузском проливе, через который обычно проходит пятая часть мирового объема сырой нефти и сжиженного природного газа.

Мазруи утверждает, что этот шаг не будет иметь большого влияния на рынок из-за ситуации в проливе.

Однако журналисты обращают внимание, что выход ОАЭ из ОПЕК является победой для президента США Дональда Трампа, обвинившего организацию в завышении цен на нефть.

Кроме того, Трамп связывал военную поддержку США странам Персидского залива с ценами на нефть. Он заявил, что хотя США защищают членов ОПЕК, однако они “навязывают высокие цены на нефть”.

Руководитель отдела энергетических исследований в MST Financial Сол Кавоник заявил, что выход ОАЭ – это “начало конца ОПЕК” после почти 60 лет сотрудничества стран-экспортеров нефти.

Объединенные Арабские Эмираты присоединились к ОПЕК в 1967 году. После их выхода в нефтяном картеле останется 11 членов.

– С выходом ОАЭ ОПЕК теряет около 15% своих мощностей и одного из своих наиболее ответственных членов, – заявил Кавоник.

Согласно последним данным ОПЕК, ОАЭ добывает 2,9 млн баррелей нефти в год. В то же время Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК, добывает девять миллионов баррелей нефти.

По словам руководителя отдела энергетических исследований, Саудовской Аравии будет трудно удержать ОПЕК вместе, поэтому ей фактически придется самостоятельно выполнять большую часть тяжелой работы по внутреннему соблюдению требований и управлению рынком.

Он добавил, что это провоцирует фундаментальную геополитическую перестройку Ближнего Востока и нефтяных рынков.

Что такое ОПЕК

ОПЕК создали в 1960 году пять стран – Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла, чтобы координировать политику добычи и стабилизации мировых цен на нефть.

Количество стран в нефтяном картеле менялось в течение многих лет.

Кроме пяти стран-основательниц, сейчас в ОПЕК входят Алжир, Экваториальная Гвинея, Габон, Ливия, Нигерия и Республика Конго.

