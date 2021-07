вибух у дубаї

Увечері 7 липня у Дубаї прогримів потужний вибух. Інцидент стався на судні біля морського порту Джебель-Алі.

Влада країни підтвердила, що на одному з кораблів, який стояв у порту Джебель-Алі прогримів вибух. Після цього спалахнула пожежа.

Наразі команди цивільної оборони гасять вогонь. На місці працюють дві пожежні машини та інші служби.

Причина інциденту поки невідома.

За декілька хвилин пожежу в порту Дубая погасили.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Джерело: Al Arabiya