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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У порту Дубая прогримів потужний вибух

вибух у дубаї

Увечері 7 липня у Дубаї прогримів потужний вибух. Інцидент стався на судні біля морського порту Джебель-Алі.

Влада країни підтвердила, що на одному з кораблів, який стояв у порту Джебель-Алі прогримів вибух. Після цього спалахнула пожежа.

Наразі команди цивільної оборони гасять вогонь. На місці працюють дві пожежні машини та інші служби.

Причина інциденту поки невідома.

За декілька хвилин пожежу в порту Дубая погасили.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Джерело: Al Arabiya

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