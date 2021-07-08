вибух у дубаї

Увечері 7 липня у Дубаї прогримів потужний вибух. Інцидент стався на судні біля морського порту Джебель-Алі.
This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj
— Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021
Влада країни підтвердила, що на одному з кораблів, який стояв у порту Джебель-Алі прогримів вибух. Після цього спалахнула пожежа.
Dramatic moment Dubai ‘oil tanker’ explosion sends flames shooting into sky https://t.co/fluixTZ3bT
— The Sun (@TheSun) July 7, 2021
Наразі команди цивільної оборони гасять вогонь. На місці працюють дві пожежні машини та інші служби.
Причина інциденту поки невідома.
Saw this from the balcony of my hotel where I stayed. #Dubai #DubaiExplosion pic.twitter.com/QRE1Fpajdb
— ???? (@aalfebm) July 7, 2021
За декілька хвилин пожежу в порту Дубая погасили.
A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/iLdS3zEegW
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Джерело: Al Arabiya