В городе Каменское Днепропетровской области 62-летний мужчина жестоко убил 57-летнюю домработницу, которая трудилась у него в доме. Он нанес женщине 11 ножовых ранений.

Для задержания мужчины была введена спецоперация.

— После совершения убийства мужчина закрылся в дачном доме, вместе с оружием, и никого к себе не подпускал. При любой попытке приблизиться — раздавались угрозы закончить жизнь самоубийством. Переговоры продолжались 13 часов, — сообщили в полиции.

В результате полицейским удалось установить контакт со злоумышленником. Мужчина прислушался к силовикам, сдал оружие и вышел из дома. Его задержали и уже сообщили о подозрении, решается вопрос о мере пресечения.

— Установлено, что между 57-летней потерпевшей и 62-летним хозяином возник конфликт на почве личной неприязни, однако что именно побудило мужчину нанести 11 ножевых ранений беззащитной женщине, установят следователи, — рассказали правоохранители.

Досудебное расследование продолжается.