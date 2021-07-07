У місті Кам’янське Дніпропетровської області 62-річний чоловік жорстоко вбив 57-річну хатню робітницю, яка працювала у нього в будинку. Він завдав жінці 11 ножових поранень.

Для затримання чоловіка була введена спецоперація.

– Після скоєння вбивства чоловік закрився в дачному будинку, разом зі зброєю, і нікого до себе не підпускав. За будь-якої спроби наблизитися – лунали погрози закінчити життя самогубством. Переговори тривали 13 годин, – повідомили в поліції.

У результаті поліцейським вдалося встановити контакт зі зловмисником. Чоловік прислухався до силовиків, здав зброю і вийшов з дому. Його затримали та вже повідомили про підозру, вирішується питання про запобіжний захід.

– Встановлено, що між 57-річною потерпілою та 62-річним господарем виник конфлікт на ґрунті особистої неприязні, проте що саме спонукало чоловіка нанести 11 ножових поранень беззахисній жінці, встановлять слідчі, – розповіли правоохоронці.

Досудове розслідування триває.