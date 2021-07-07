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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Завдав 11 ножових поранень: У Кам’янському чоловік вбив хатню робітницю

Завдав 11 ножових поранень: У Кам’янському чоловік вбив хатню робітницю

У місті Кам’янське Дніпропетровської області 62-річний чоловік жорстоко вбив 57-річну хатню робітницю, яка працювала у нього в будинку. Він завдав жінці 11 ножових поранень.

Для затримання чоловіка була введена спецоперація. 

– Після скоєння вбивства чоловік закрився в дачному будинку, разом зі зброєю, і нікого до себе не підпускав. За будь-якої спроби наблизитися – лунали погрози закінчити життя самогубством. Переговори тривали 13 годин, – повідомили в поліції. 

У результаті поліцейським вдалося встановити контакт зі зловмисником. Чоловік прислухався до силовиків, здав зброю і вийшов з дому. Його затримали та вже повідомили про підозру, вирішується питання про запобіжний захід. 

– Встановлено, що між 57-річною потерпілою та 62-річним господарем виник конфлікт на ґрунті особистої неприязні, проте що саме спонукало чоловіка нанести 11 ножових поранень беззахисній жінці, встановлять слідчі, – розповіли правоохоронці. 

Досудове розслідування триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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