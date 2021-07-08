Сверху посадила помидоры: на Киевщине 18-летняя девушка убила мать и закопала тело в огороде

На днях Киевскую область всколыхнуло убийство 56-летней женщины, тело которой нашли закопанным на собственном огороде.

В жестокой расправе над женщиной подозревается ее 18-летняя дочь, которая первой сообщила об исчезновении матери.

Женщина внезапно исчезла в ночь после застолья у знакомых, куда пришла вместе с дочкой. О том, что нужно искать маму, девушка заявила лишь на третий день.

Закопанное тело на огороде

Следствием установлено, что могилу для матери 18-летняя Оля обустроила в теплице. Выкопав неглубокую яму, она положила туда тело, после чего сверху посадила помидоры и капусту.

Более того, когда продолжались поиски женщины, дочь старательно поливала рассаду, которая скрывала захоронение.

В то же время сейчас девушка находится на свободе: в полиции утверждают, что оснований для обвинения в убийстве пока нет.

— За значительные гнилостные изменения в тканях установить сейчас причину смерти этой женщины довольно сложно. Пока нет фактов, подтверждающих, что это было убийство, поскольку на теле не обнаружено телесных повреждений, которые бы свидетельствовали, что ей наносили удары, — подтвердили правоохранители.

Соседи, которые видели жуткую находку в теплице, рассказали, что на голове у женщины был большой полиэтиленовый пакет.

Более того, 18-летняя дочь сама призналась следователям, что той ночью она поссорилась с матерью.

— Она меня ударила, а я ее толкнула, она упала, я пошла себе дальше спать. Когда утром проснулась, она так и лежала на полу. Закопать тело друзья посоветовали, — поделилась девушка.

Отец требует наказания

Во время общения с журналистами вдовец Юрий показал шрам от косы, который ему оставила дочь.

Он рассказал, что Оля теряла контроль и становилась агрессивной, как только начинала употреблять алкоголь. Более того, мать не была ее первой жертвой.

— Где-то год назад она одного мужчину подрезала. Он умер через три дня от заражения крови. Ей дали тогда, кажется, условный срок.

Мужчина признается: ему страшно оставаться с дочкой наедине.

Пока правоохранители не спешат задерживать девушку, она успела распространить по селу слухи о своей беременности.

Соседи убеждены, что таким образом горе-дочь надеется на то, что ей удастся избежать реальной ответственности.