Зверху посадила помідори: на Київщині 18-річна дівчина вбила матір і закопала тіло на городі

Днями Київську область сколихнуло вбивство 56-річної жінки, тіло якої знайшли закопаним на власному городі.

У жорстокій розправі над жінкою підозрюється її 18-річна донька, яка першою повідомила про зникнення матері.

Жінка раптово зникла в ніч після застілля у знайомих, куди прийшла разом із донькою. Про те, що потрібно шукати матір, дівчина заявила лише на третій день.

Закопане тіло на городі

Слідством встановлено, що могилу для матері 18-річна Оля облаштувала у теплиці. Викопавши неглибоку яму, вона поклала туди тіло, після чого зверху посадила помідори та капусту.

Більше того, коли тривали пошуки жінки, донька старанно поливала розсаду, яка приховувала поховання.

Водночас зараз дівчина перебуває на волі: у поліції стверджують, що підстав для звинувачення у вбивстві наразі немає.

– Через значні гнилісні зміни в тканинах встановити наразі причину смерті цієї жінки доволі складно. Наразі немає фактів, які підтверджують, що це було вбивство, оскільки на тілі не виявлено тілесних ушкоджень, які б свідчили, що їй наносили удари, – підтвердили правоохоронці.

Сусіди, які бачили моторошну знахідку в теплиці, розповіли, що на голові в жінки був великий поліетиленовий пакет.

Більше того, 18-річна донька сама зізналася слідчим, що тієї ночі вона посварилася з матір’ю.

– Вона мене вдарила, а я її штовхнула, вона упала, я пішла собі дальше спати. Коли вранці проснулася, вона так і лежала на підлозі. Закопати тіло друзі порадили, – поділилася дівчина.

Батько вимагає покарання

Під час спілкування з журналістами вдівець Юрій показав шрам від коси, який йому залишила донька.

Він розповів, що Оля втрачала контроль і ставала агресивною, як тільки починала вживати алкоголь. Більше того, матір не була її першою жертвою.

– Десь рік тому вона одного чоловіка підрізала. Він помер через три дня від зараження крові. Їй дали тоді, здається, умовний термін.

Чоловік зізнається: йому страшно залишатися з донькою наодинці.

Поки правоохоронці не поспішають затримувати дівчину, вона встигла поширити селом чутки про свою вагітність.

Сусіди переконані, що таким чином горе-донька надіється на те, що їй вдасться уникнути реальної відповідальності.