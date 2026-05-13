Взрывы в Днепре: РФ атакует город дронами
Утром, 13 мая, прогремели взрывы в городе Днепр.
Об этом сообщают местные медиа.
Взрывы в Днепре: что известно
Взрывы в Днепре сегодня, 13 мая, прогремели около 08:00.
До этого Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в городе.
В Днепре продолжается воздушная тревога.
По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, взрывы в Днепре, которые были слышны сегодня утром, — это работа сил противовоздушной обороны.
Глава Днепропетровской ОВА также сообщил, что в течение 13 мая российская армия почти 30 раз атаковала три района области.
В результате вражеской атаки погибли восемь человек, еще 11 — получили ранения.
В частности, на Никопольщине повреждена инфраструктура, частные дома и авто. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины.
В состоянии средней тяжести был госпитализирован 16-летний юноша. Еще двое ребят в возрасте 16 и 21 год – на амбулаторном лечении.
Повреждено более 20 домов на Синельниковщине — в Дубовиковской и Николаевской общинах. Погибли два человека.
— Еще 9 домов повреждены из-за удара по району накануне днем. Погибли 4 человека, еще четверо пострадали. Трех из них госпитализировали. 50-летний мужчина — в тяжелом состоянии, — сообщил Александр Ганжа.
По его словам, в результате атаки на Кривой Рог в городе повреждены предприятие, инфраструктура и газопровод.
Погибли два человека и четыре человека пострадали.
В частности, в тяжелом состоянии госпитализировали девятимесячную девочку, которой оторвало ногу.
Как позже сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул врачам удалось спасти ногу. Дальнейшее лечение ребенка будет происходить в Днепре.