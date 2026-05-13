Утром, 13 мая, прогремели взрывы в городе Днепр.

Об этом сообщают местные медиа.

Взрывы в Днепре: что известно

Взрывы в Днепре сегодня, 13 мая, прогремели около 08:00.

До этого Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в городе.

В Днепре продолжается воздушная тревога.

По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, взрывы в Днепре, которые были слышны сегодня утром, — это работа сил противовоздушной обороны.

Глава Днепропетровской ОВА также сообщил, что в течение 13 мая российская армия почти 30 раз атаковала три района области.

В результате вражеской атаки погибли восемь человек, еще 11 — получили ранения.

В частности, на Никопольщине повреждена инфраструктура, частные дома и авто. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины.

В состоянии средней тяжести был госпитализирован 16-летний юноша. Еще двое ребят в возрасте 16 и 21 год – на амбулаторном лечении.

Повреждено более 20 домов на Синельниковщине — в Дубовиковской и Николаевской общинах. Погибли два человека.

— Еще 9 домов повреждены из-за удара по району накануне днем. Погибли 4 человека, еще четверо пострадали. Трех из них госпитализировали. 50-летний мужчина — в тяжелом состоянии, — сообщил Александр Ганжа.

По его словам, в результате атаки на Кривой Рог в городе повреждены предприятие, инфраструктура и газопровод.

Погибли два человека и четыре человека пострадали.

В частности, в тяжелом состоянии госпитализировали девятимесячную девочку, которой оторвало ногу.

Как позже сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул врачам удалось спасти ногу. Дальнейшее лечение ребенка будет происходить в Днепре.

