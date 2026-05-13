Ночью россияне атаковали Полтаву — зафиксировано попадание вражеских дронов в электроподстанцию.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Атака на Полтаву ночью 13 мая

По его словам, в результате атаки без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова сообщила, что взрывы в Полтаве прогремели около 5 утра.

По предварительной информации, в результате взрывной волны в жилых домах выбиты и повреждены окна. Городские службы уже уточняют масштаб повреждений.

Информация о пострадавших не поступала.

Также этой ночью в Харькове раздавались взрывы. Так, в Холодногорском районе враг атаковал объект инфраструктуры — на месте попадания возник пожар. Информация о пострадавших также не поступала.

Напомним, что 8 апреля в Полтаве прогремели взрывы. Враг направил на город дроны. Информации о повреждениях или пострадавших не поступало.

3 апреля в результате падения российского беспилотника в Полтавской общине взрывная волна повредила окна многоквартирного дома и гараж. Кроме того, ранения получил мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

