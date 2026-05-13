За прошедшие сутки Силы обороны на фронте уничтожили не менее 1130 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений.

Потери РФ на 13 мая 2026

личного состава – около 1 344 180 (+1 130) человек,

танков – 11 928 (+2) шт.,

боевых бронированных машин – 24 554 (+1) шт.,

артиллерийских систем – 41 985 (+50) шт.,

РСЗО – 1 786 (+1) шт.,

средств ПВО – 1 376 (+3) шт.,

самолетов – 435 шт.,

вертолетов – 352 шт.,

наземных робототехнических комплексов – 1 375 (+2) шт.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 287 359 (+1 853) шт.,

крылатых ракет – 4 585 шт.,

кораблей / катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 96 142 (+287) ед.,

специальной техники – 4 181 (+2) ед.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 16 районам сосредоточения живой силы и артиллерийской системе противника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

Источник : Генштаб ВСУ

