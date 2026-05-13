Ночью прогремели взрывы в Харькове: есть попадание в объект инфраструктуры
Ночью в Харькове раздавались взрывы — зафиксировано два вражеских удара по Шевченковскому и Холоднонирскому районам.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове ночью 13 мая
По уточненной информации Ситуационного центра Харькова, в Шевченковском районе обломки вражеского беспилотника упали на дорогу — пока о пострадавших не сообщается.
В Холодногорском районе враг нанес удар по объекту инфраструктуры — на месте попадания произошел пожар. Информация о пострадавших также не поступала.
Поздно вечером 9 мая в Индустриальном районе Харькова вражеский дрон нанес удар по девятиэтажному дому. Пострадали несколько человек. Среди них — двое 8-летних и один 10-летний мальчики.
Ночью и утром 2 мая российские беспилотники атаковали Харьков. Зафиксированы попадания в Шевченковском, Холодногорском, Основянском, Слободском и Салтовском районах. Российский БПЛА попал в жилой многоэтажный дом, повредил несколько автомобилей и автосалон. Сообщалось о 4 пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.
