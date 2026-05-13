Ночью в Харькове раздавались взрывы — зафиксировано два вражеских удара по Шевченковскому и Холоднонирскому районам.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове ночью 13 мая

По уточненной информации Ситуационного центра Харькова, в Шевченковском районе обломки вражеского беспилотника упали на дорогу — пока о пострадавших не сообщается.

Сейчас смотрят

В Холодногорском районе враг нанес удар по объекту инфраструктуры — на месте попадания произошел пожар. Информация о пострадавших также не поступала.

Поздно вечером 9 мая в Индустриальном районе Харькова вражеский дрон нанес удар по девятиэтажному дому. Пострадали несколько человек. Среди них — двое 8-летних и один 10-летний мальчики.

Ночью и утром 2 мая российские беспилотники атаковали Харьков. Зафиксированы попадания в Шевченковском, Холодногорском, Основянском, Слободском и Салтовском районах. Российский БПЛА попал в жилой многоэтажный дом, повредил несколько автомобилей и автосалон. Сообщалось о 4 пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.