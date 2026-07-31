Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 31 июля 2026 года — ситуация на фронте
С начала прошлых суток произошло 226 боевых столкновений.
Агрессор нанёс один ракетный удар, запустил 74 ракеты, совершил 50 авиаударов с применением 181 управляемой авиационной бомбы, задействовал для ударов 5 566 дронов-камикадзе и осуществил 2 268 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 619-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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