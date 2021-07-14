В Белой Церкви задержали 38-летнего врача, который убил прохожего. Ранее он подозревался в убийстве человека.

Инцидент произошел поздно вечером 8 июля на Таращанском мосту. 48-летний мужчина возвращался домой с работы, как вдруг на него напал незнакомец.

По предварительной информации, нападавший и погибший мужчина не были знакомы. Нанеся своей жертве 11 ударов ножом, мужчина выбросил тело на проезжую часть.

Тело выбросил на дорогу: в Белой Церкви врач зарезал прохожего / 3 фотографии

Медики, приехавшие на место резни, пытались вернуть мужчину к жизни, однако усилия оказались безуспешными.

Врач-потрошитель

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность убийцы.

Им оказался уроженец Луганщины, который жил в Белоцерковском районе и работал в больнице поселка Володарка.

Никаких причин убийства во время общения со следователями он не назвал.

В то же время правоохранители установили, что ранее 38-летнего мужчину уже подозревали в убийстве. Тогда он набросился на человека и нанес ему более 40 ударов отверткой.

Уголовное производство открыто по п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК Украины.

За содеянное горе-врачу грозит заключение сроком от семи до пятнадцати лет.