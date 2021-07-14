Тело выбросил на дорогу: в Белой Церкви врач зарезал прохожего

В Белой Церкви задержали 38-летнего врача, который убил прохожего. Ранее он подозревался в убийстве человека.
Инцидент произошел поздно вечером 8 июля на Таращанском мосту. 48-летний мужчина возвращался домой с работы, как вдруг на него напал незнакомец.
По предварительной информации, нападавший и погибший мужчина не были знакомы. Нанеся своей жертве 11 ударов ножом, мужчина выбросил тело на проезжую часть.
Медики, приехавшие на место резни, пытались вернуть мужчину к жизни, однако усилия оказались безуспешными.
Врач-потрошитель
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность убийцы.
Им оказался уроженец Луганщины, который жил в Белоцерковском районе и работал в больнице поселка Володарка.
Никаких причин убийства во время общения со следователями он не назвал.
В то же время правоохранители установили, что ранее 38-летнего мужчину уже подозревали в убийстве. Тогда он набросился на человека и нанес ему более 40 ударов отверткой.
Уголовное производство открыто по п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК Украины.
За содеянное горе-врачу грозит заключение сроком от семи до пятнадцати лет.