Тіло викинув на дорогу: в Білій Церкві лікар зарізав перехожого

У Білій Церкві затримали 38-річного лікаря, який вбив перехожого. Раніше він підозрювався у вбивстві людини викруткою.
Інцидент стався пізно ввечері 8 липня на Таращанському мосту. 48-річний чоловік повертався додому з роботи, аж раптом на нього напав незнайомець.
За попередньою інформацією, нападник і загиблий чоловік не були знайомі. Завдавши своїй жертві 11 ударів ножем, чоловік викинув тіло на проїжджу частину.
Медики, які приїхали на місце різанини, намагалися повернути чоловіка до життя, однак зусилля виявилися безуспішними.
Лікар-різник
Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліція встановила особу вбивці.
Ним виявився уродженець Луганщини, який мешкав у Білоцерківському районі та працював у лікарні селища Володарка.
Жодних причин вбивства під час спілкування зі слідчими він не назвав.
Водночас правоохоронці встановили, що раніше 38-річного чоловіка вже підозрювали у вбивстві. Тоді він накинувся на людину і наніс їй понад 40 ударів викруткою.
Кримінальне провадження відкрито за п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з хуліганських мотивів) КК України.
За скоєне горе-лікарю загрожує ув’язнення терміном від семи до п’ятнадцяти років.