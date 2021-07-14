У Білій Церкві затримали 38-річного лікаря, який вбив перехожого. Раніше він підозрювався у вбивстві людини викруткою.

Інцидент стався пізно ввечері 8 липня на Таращанському мосту. 48-річний чоловік повертався додому з роботи, аж раптом на нього напав незнайомець.

За попередньою інформацією, нападник і загиблий чоловік не були знайомі. Завдавши своїй жертві 11 ударів ножем, чоловік викинув тіло на проїжджу частину.

Тіло викинув на дорогу: в Білій Церкві лікар зарізав перехожого / 3 фотографии

Медики, які приїхали на місце різанини, намагалися повернути чоловіка до життя, однак зусилля виявилися безуспішними.

Лікар-різник

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліція встановила особу вбивці.

Ним виявився уродженець Луганщини, який мешкав у Білоцерківському районі та працював у лікарні селища Володарка.

Жодних причин вбивства під час спілкування зі слідчими він не назвав.

Водночас правоохоронці встановили, що раніше 38-річного чоловіка вже підозрювали у вбивстві. Тоді він накинувся на людину і наніс їй понад 40 ударів викруткою.

Кримінальне провадження відкрито за п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з хуліганських мотивів) КК України.

За скоєне горе-лікарю загрожує ув’язнення терміном від семи до п’ятнадцяти років.