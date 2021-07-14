В Италии водитель спас 25 детей при пожаре в автобусе (ФОТО)

В Италии водитель спас жизнь 25 школьников во время пожара автобуса. Дети ехали в летний лагерь.

Дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от Милана: пожар начался прямо в тоннеле.

Ехали в летний лагерь: в Италии водитель спас 25 детей при пожаре в автобусе / 6 фотографий

По предварительной информации, причиной мог стать разрыв шины.

Водитель Мауро Маскетти вовремя сумел остановиться и вывести детей из автобуса, прежде чем его накрыло стеной пламени.

— Когда я понял, что происходит, не колебался ни минуты. Я заставил пассажиров сойти с автобуса и спрятаться подальше от эпицентра пожара. Приоритетом было спасти жизни детей, — рассказал он журналистам.

В результате пожара в автобусе семерых детей в возрасте от 14 до 16 лет доставили в больницу, чтобы проверить, не попал ли дым в легкие.

Джерело: Milano Repubblica

Фото: Vigili Del Fuoco