В Италии водитель спас 25 детей при пожаре в автобусе (ФОТО)

В Италии водитель спас жизнь 25 школьников во время пожара автобуса. Дети ехали в летний лагерь.
Дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от Милана: пожар начался прямо в тоннеле.
По предварительной информации, причиной мог стать разрыв шины.
Водитель Мауро Маскетти вовремя сумел остановиться и вывести детей из автобуса, прежде чем его накрыло стеной пламени.
— Когда я понял, что происходит, не колебался ни минуты. Я заставил пассажиров сойти с автобуса и спрятаться подальше от эпицентра пожара. Приоритетом было спасти жизни детей, — рассказал он журналистам.
В результате пожара в автобусе семерых детей в возрасте от 14 до 16 лет доставили в больницу, чтобы проверить, не попал ли дым в легкие.
Джерело: Milano Repubblica
Фото: Vigili Del Fuoco