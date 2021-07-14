В Італії водій врятував 25 дітей під час пожежі в автобусі (ФОТО)

В Італії водій врятував життя 25 школярів під час пожежі автобуса. Діти їхали до літнього табору.

Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік від Мілана: пожежа почалася прямо в тунелі.

Їхали до літнього табору: в Італії водій врятував 25 дітей під час пожежі в автобусі / 6 фотографий

За попередньою інформацією, причиною міг стати розрив шини.

Водій Мауро Маскетті вчасно зумів зупинитися і вивести дітей з автобуса, перш ніж його накрило стіною полум’я.

– Коли я зрозумів, що відбувається, не вагався ні хвилини. Я змусив пасажирів зійти з автобуса сховатися подалі від епіцентру пожежі. Пріоритетом було врятувати життя дітей, – розповів він журналістам.

Внаслідок пожежі в автобусі сімох дітей віком від 14 до 16 років доставили до лікарні, аби перевірити, чи не потрапив дим у легені.

Джерело: Milano Repubblica

Фото: Vigili Del Fuoco