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Наташа Тарчевська |

Залез в дом через окно: на Ивано-Франковщине мужчина изнасиловал пенсионерку

Залез в дом через окно: на Ивано-Франковщине мужчина изнасиловал пенсионерку

В Рожнятовском районе на Прикарпатье задержали 36-летнего мужчину, который изнасиловал пенсионерку, что жила по соседству.

Следствие установило, что он разбил окно и пробрался в дом 69-летней женщины, когда ее не было дома.

Когда пенсионерка зашла в дом, пьяный сосед набросился на нее и изнасиловал, нанося удары кулаком по лицу. Сейчас женщина находится в больнице.

Правоохранители не нашли злоумышленника дома: служебная собака привела кинологов в лес за селом, где он планировал спрятаться.

Залез в дом через окно: на Ивано-Франковщине мужчина изнасиловал пенсионерку
Залез в дом через окно: на Ивано-Франковщине мужчина изнасиловал пенсионерку
Залез в дом через окно: на Ивано-Франковщине мужчина изнасиловал пенсионерку
Залез в дом через окно: на Ивано-Франковщине мужчина изнасиловал пенсионерку
Залез в дом через окно: на Ивано-Франковщине мужчина изнасиловал пенсионерку / 2 фотографии

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилья), ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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