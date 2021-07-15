У Рожнятівському районі на Прикарпатті затримали 36-річного чоловіка, який зґвалтував пенсіонерку, що жила по сусідству.

Слідство встановило, що він розбив вікно і продерся до будинку 69-річної жінки, коли її не було вдома.

Коли пенсіонерка зайшла в будинок, п’яний сусід накинувся на неї і зґвалтував, наносячи удари по обличчю. Зараз жінка перебуває в лікарні.

Правоохоронці не знайшли зловмисника вдома: службовий собака привів кінологів до лісу за селом, де він планував заховатися.

Заліз у будинок через вікно: на Івано-Франківщині чоловік зґвалтував пенсіонерку / 2 фотографии

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 162 (Порушення недоторканності житла), ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

Найближчим часом чоловіку оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.