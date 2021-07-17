Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Под Киевом Mercedes с семьей вылетел в кювет, среди пострадавших — двое детей

ДТП під Києвом

Автомобиль Mercedes, в котором ехали четверо членов одной семьи, вечером 16 июля попал в ДТП за Белой Церковью (Киевская область) в направлении поселка Володарка неподалеку водоочистных сооружений.

По данным полиции, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет.

Всех, кто был в автомобиле — водителя, его жену, 9-летнюю дочь и 5-летнего сына — госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

У 33-летней матери — переломы ребер, у детей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Экспертиза не обнаружила в крови отца признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Местная полиция выясняет все обстоятельства ДТП для определения соответствующей правовой квалификации.

ДТП під Києвом
ДТП під Києвом
ДТП під Києвом
ДТП під Києвом
ДТП під Києвом
ДТП під Києвом
Под Киевом Mercedes с семьей вылетел в кювет, среди пострадавших — двое детей / 3 фотографии
Читайте
Масштабное ДТП под Киевом: поезд из фур заблокировал движение транспорта

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка