Під Києвом Mercedes з родиною злетів у кювет, серед постраждалих – двоє дітей

Автомобіль Mercedes, в якому їхали четверо членів однієї родини, ввечері 16 липня потрапив у ДТП за Білою Церквою (Київська область) в напрямку селища Володарка неподалік водоочисних споруд.

За даними поліції, водій іномарки не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Усіх, хто був у автомобілі – водія, його дружину, 9-річну доньку та 5-річного сина – госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

У 33-річної матері – переломи ребер, у дітей діагностовано закриті черепно-мозкові травми та струс головного мозку.

Експертиза не виявила в крові батька ознак алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Місцева поліція з’ясовує усі обставини ДТП для надання відповідної правової кваліфікації.