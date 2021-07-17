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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Під Києвом Mercedes з родиною злетів у кювет, серед постраждалих – двоє дітей

ДТП під Києвом

Автомобіль Mercedes, в якому їхали четверо членів однієї родини, ввечері 16 липня потрапив у ДТП за Білою Церквою (Київська область) в напрямку селища Володарка неподалік водоочисних споруд.

За даними поліції, водій іномарки не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Усіх, хто був у автомобілі – водія, його дружину, 9-річну доньку та 5-річного сина – госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

У 33-річної матері – переломи ребер, у дітей діагностовано закриті черепно-мозкові травми та струс головного мозку.

Експертиза не виявила в крові батька ознак алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Місцева поліція з’ясовує усі обставини ДТП для надання відповідної правової кваліфікації.

ДТП під Києвом
ДТП під Києвом
ДТП під Києвом
ДТП під Києвом
ДТП під Києвом
ДТП під Києвом
Під Києвом Mercedes з родиною злетів у кювет, серед постраждалих – двоє дітей / 3 фотографии
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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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