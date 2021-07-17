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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Стрельба в Киеве: мужчина получил огнестрельное ранение ноги

Пістолет

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства, при которых человек получил огнестрельное ранение ноги.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Также ввели специальную полицейскую операцию.

— К столичной полиции на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Уманской свидетели слышали выстрелы. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, — сообщили в полиции Киева.

Предварительно правоохранители выяснили, что на улице якобы между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелил в ногу другому, а потом затолкал его в подъезд и некоторое время там удерживал.

Позже полицейские установили свидетеля, который видел человека с предметом в руках, похожим на автоматическое оружие.

Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого пострадавший упал. Это заметил другой свидетель. Он подошел к раненому, чтобы оказать медицинскую помощь и занес его в подъезд.

До приезда врачей пострадавшему оказали помощь полицейские.

Данное событие должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Сейчас решается вопрос об определении правовой квалификации.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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