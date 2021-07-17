Стрілянина в Києві: чоловік отримав вогнепальне поранення ноги

У Києві поліцейські встановлюють обставини, за яких чоловік отримав вогнепальне поранення ноги.

Потерпілому надано медичну допомогу, а на місці події працювали слідчо-оперативні групи.

Також було введено спеціальну поліцейську операцію.

– До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Уманській свідки чули постріли. За адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції, – повідомили у Поліції Києва.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що на вулиці нібито між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один вистрілив у ногу іншому, а потім заштовхав його у під’їзд і деякий час там тримав.

Пізніше поліцейські встановили свідка, який бачив чоловіка із предметом у руках, що був схожий на автоматичну зброю.

Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого потерпілий впав. Це помітив інший свідок. Він підійшов до пораненого, аби надати медичну допомогу і заніс його до під’їзду.

До приїзду лікарів потерпілому надали допомогу поліцейські.

Дану подію належним чином зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.

Наразі вирішують питання про визначення правової кваліфікації.