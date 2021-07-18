В Киевской области из-за осложненных погодных условий (дождя и порывов ветра) упало несколько деревьев в Вышгородском районе.

В результате этого в селах Гавриловка и Сухолучье погибли два человека. Еще одного человека госпитализировали в медицинское учреждение.

Сейчас врачи оказывают гражданину необходимую медицинскую помощь. Однако неизвестно, в каком он сейчас состоянии.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что подразделения убрали четверо поваленных деревьев. Всего к работам привлекли восемь спасателей и две единицы техники ДСНС.

По состоянию на утро 18 июля, из-за непогоды обесточен 101 населенный пункт в трех областях. Среди них поселки в Киевской (53), Житомирской (35) и Черниговской (13) областях. Для восстановления подачи электричества привлекли бригады облэнерго.