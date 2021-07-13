Улицы-реки и вырванные с корнем деревья: последствия ливня и урагана в Житомире

Вечером 12 июля на Житомир внезапно налетел шквальный ветер с ливнем и грозой, местами прошел град. Из-за непогоды затопило улицы города, много деревьев вырвало с корнями, с домов сорваны крыши.
Спасатели области выезжали на уборку 13 поваленных деревьев.
По данным местных СМИ, пострадал, как минимум, один человек — на мужчину упало дерево, сейчас он находится в больнице с многочисленными травмами.
Фото и видео последствий непогоды в Житомире жители города публикуют в соцсетях. Они также жалуются на проблемы с подачей электроэнергии.
В ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 13 июля в результате осложнения погодных условий обесточены 130 населенных пунктов в восьми областях Украины.
Больше всего в Днепропетровской и Черкасской — по 28, в Житомирской — 23, в Киевской — 14, в Запорожской — 13, в Черниговской — девять, в Сумской — восемь и в Кировоградской — семь.
Источник: Журнал Житомира, Житомир.info