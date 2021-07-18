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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Під Києвом через сильний вітер впали дерева: загинуло двоє людей

Під Києвом через сильний вітер впали дерева: загинуло двоє людей

У Київській області через ускладнені погодні умови (дощі та пориви вітру) впало декілька дерев у Вишгородському районі.

У результаті цього у селах Гаврилівка та Сухолуччя загинуло двоє людей. Ще одну людину госпіталізували у медичний заклад.

Наразі лікарі надають громадянину необхідну медичну допомогу. Проте невідомо, у якому він зараз стані.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що підрозділи прибрали чотири повалені дерева. Загалом до робіт залучили вісім рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.

Станом на ранок 18 липня, через негоду знеструмлений 101 населений пункт у трьох областях. Серед них селища у Київській (53), Житомирській (35) та Чернігівській (13) областях. Для відновлення подачі електрики залучили бригади обленерго.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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