СБУ вызвала Шойгу в Мариуполь: в спецслужбе пригрозили последствиями за неявку

Министр обороны России Сергей Шойгу был вызван в Службу безопасности Украины для дачи показаний и вручения повестки.
Причиной этого стал его приказ нарастить военную мощь в оккупированном Крыму.
Соответствующая повестка опубликована на сайте СБУ.
— Вам необходимо явиться в 9.00 20 июля 2021 года в кабинет № 6 следственного отдела 2 управления ГУ СБУ Мариуполя Донецкой области в Донецкой к следователю Тарасу Бутенко. Вам будет вручено письменное уведомление о подозрении, — сказано в документе.
Шойгу инкриминируются нарушение ч.З ст.27 и ч.5 ст.260 (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.
Если глава Минобороны РФ откажется явиться по вызову ему грозит санкция, предусмотренная статьей 139 УК Украины (Неприбытие на вызов следователя) УПК Украины.