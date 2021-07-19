СБУ вызвала Шойгу в Мариуполь: в спецслужбе пригрозили последствиями за неявку

Министр обороны России Сергей Шойгу был вызван в Службу безопасности Украины для дачи показаний и вручения повестки.

Причиной этого стал его приказ нарастить военную мощь в оккупированном Крыму.

Соответствующая повестка опубликована на сайте СБУ.

— Вам необходимо явиться в 9.00 20 июля 2021 года в кабинет № 6 следственного отдела 2 управления ГУ СБУ Мариуполя Донецкой области в Донецкой к следователю Тарасу Бутенко. Вам будет вручено письменное уведомление о подозрении, — сказано в документе.

Шойгу инкриминируются нарушение ч.З ст.27 и ч.5 ст.260 (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.

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Если глава Минобороны РФ откажется явиться по вызову ему грозит санкция, предусмотренная статьей 139 УК Украины (Неприбытие на вызов следователя) УПК Украины.