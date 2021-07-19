Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

СБУ вызвала Шойгу в Мариуполь: в спецслужбе пригрозили последствиями за неявку

СБУ вызвала Шойгу в Мариуполь: в спецслужбе пригрозили последствиями за неявку

Министр обороны России Сергей Шойгу был вызван в Службу безопасности Украины для дачи показаний и вручения повестки.

Причиной этого стал его приказ нарастить военную мощь в оккупированном Крыму.

Соответствующая повестка опубликована на сайте СБУ.

— Вам необходимо явиться в 9.00 20 июля 2021 года в кабинет № 6 следственного отдела 2 управления ГУ СБУ Мариуполя Донецкой области в Донецкой к следователю Тарасу Бутенко. Вам будет вручено письменное уведомление о подозрении, — сказано в документе.

Шойгу инкриминируются нарушение ч.З ст.27 и ч.5 ст.260 (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.

Читайте
Украина объявила в розыск секретаря и заместителя Шойгу

Если глава Минобороны РФ откажется явиться по вызову ему грозит санкция, предусмотренная статьей 139 УК Украины (Неприбытие на вызов следователя) УПК Украины.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка