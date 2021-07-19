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Дмитро Кудрявцев |

СБУ викликала Шойгу в Маріуполь: у спецслужбі попередили про наслідки через неявку

СБУ викликала Шойгу в Маріуполь: у спецслужбі попередили про наслідки через неявку

Міністра оборони Росії Сергія Шойгу було викликано до Службу безпеки України для надання свідчень та вручення повістки.

Причиною цього став його наказ наростити військову міць в окупованому Криму.

Відповідна повістка була опублікована на сайті СБУ.

– Вам необхідно з’явитися в 9.00 20 липня 2021 року в кабінет № 6 слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ Маріуполя Донецької області в Донецькій до слідчого Тарасу Бутенко. Вам буде надано письмове повідомлення про підозру, – сказано в документі.

Шойгу інкримінуються порушення ч.З ст.27 та ч.5 ст.260 (Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.

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Якщо глава Міноборони РФ відмовиться з’явитися за викликом йому загрожує санкція, передбачена статтею 139 КК України (Неприбуття на виклик слідчого) КПК України.

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