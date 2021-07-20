В Днепропетровской области пациент психиатрической больницы убил 54-летнего медбрата в день его рождения. Инцидент произошел в Криворожской области, в Гейковской психоневрологической больнице. В ту ночь мужчина дежурил один.

21-летний Иван Евсейчев, больной шизофренией, набросился на медика с металлической ножкой от стула — решающим стал удар в висок, после которого тот скончался. Пациент схватил его телефон и сразу позвонил матери сказать, что хочет сбежать домой.

Утром коллега погибшего нашла его тело в палате. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника и предполагают, что он мог пойти к родителям, которые самостоятельно и отдали его в психушку.

— Он прибыл к нам, родители его привозили, боялись его дома, потому что он угрожал родителям, бабушке. В деревне у бабушки жил в свое время, они очень боялись, чтобы он ничего не повредил. Хотел газовую трубу разрезать, — рассказывает психиатр Гейковской психоневрологической больницы Светлана Кулеева.

21-летний Иван Евсейчев ранее трижды воровал чужие мопеды — но суд его жалел, приговаривал условное наказание. Дома парень вел себя неадекватно — не давал жизни соседям и бросался с ножом на родную мать.

В психоневрологической больнице теперь жалуются — трагедия произошла еще и потому, что катастрофически мало персонала. За последний год количество работников сократилось почти вдвое. А пациентов наоборот — только больше.

— У нас сокращено 82 ставки младшего медицинского персонала. Это 55% от того, что было … Нам пришлось уменьшить количество медицинских работников и фактически у меня три мужских отделения, а с 81 сотрудников мужчин работало только 14, — комментирует Николай Жир, директор Гейковской психоневрологической больницы.

Пациенту психбольницы грозит до 15 лет лишения свободы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.