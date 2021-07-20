У Дніпропетровській області пацієнт психіатричної лікарні вбив 54-річного медбрата у день його народження. Інцидент трапився у Криворізькій області, у Гейківській психоневрологічній лікарні. У ту ніч чоловік чергував один.

21-річний Іван Євсейчев, хворий на шизофренію, накинувся на медика з металічною ніжкою від стільця – вирішальним став удар в скроню, після якого той помер. Пацієнт вхопив його телефонував і одразу зателефонував матері сказати, що хоче втекти додому.

Вранці колега загиблого знайшла його тіло у палаті. Наразі правоохоронці розшукують зловмисника і припускають, що він міг піти до батьків, які самотужки й віддали його до психлікарні.

– Він прибув до нас, батьки його привозили, боялися його вдома, тому що він погрожував батькам, бабусі. У селі у бабусі жив у свій час, вони теж дуже боялися, щоб він нічого не нашкодив. Хотів газову трубу розрізати, – розповідає психіатр Гейківської психоневрологічної лікарні Світлана Кулєєва.

21-річний Іван Євсейчев раніше тричі крав чужі мопеди – але суд його жалів, присуджував умовне покарання. Вдома хлопець поводився неадекватно – не давав життя сусідам і кидався з ножем на рідну матір.

У психоневрологічній лікарні тепер бідкаються – трагедія сталася ще й тому, що катастрофічно мало персоналу. За останній рік кількість працівників скоротилася майже вдвічі. А пацієнтів навпаки – тільки побільшало.

– У нас скорочено 82 ставки молодшого медичного персоналу. Це 55% від того, що було… Нам довелося зменшити кількість медичних працівників і фактично, у мене три чоловічих відділення, а з 81 співробітників тільки чоловіків працювало лише 14, – коментує Микола Жир, директор Гейківської психоневрологічної лікарні.

Пацієнту психлікарні загрожує до 15 років позбавлення волі за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.