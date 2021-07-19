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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Стрілянина у Черкасах: двох чоловіків госпіталізували

чолвік із пістолетом, пістолет

У Черкасах сталася стрілянина, яка виникла через конфлікт між трьома чоловіками. В якийсь момент один з них дістав зброю та декілька разів вистрілив.

У результаті сутички на вулиці Дахнівській двоє чоловіків постраждало. Громадян госпіталізували у третю черкаську міську лікарню швидкої медичної допомоги.

За даними медичних працівників, чоловіки зазнали тілесних ушкоджень спини та голови. Сам зловмисник після стрілянини втік у бік лісу.

Згодом правоохоронці розшукали та затримали правопорушника. За даними поліції, ним став 48-річний місцевий мешканець.

За словами керівника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайла Куратченка, на місці події правоохоронці вилучили декілька гільз.

Стрілянина у Черкасах: подробиці конфлікту на Дахнівській вулиці

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) КК України. Зараз правоохоронці мають намір вручити затриманому підозру та обрати запобіжний захід. Слідство триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Depositphotos

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