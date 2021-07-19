Стрілянина у Черкасах: подробиці конфлікту на Дахнівській вулиці

У Черкасах сталася стрілянина, яка виникла через конфлікт між трьома чоловіками. В якийсь момент один з них дістав зброю та декілька разів вистрілив.

У результаті сутички на вулиці Дахнівській двоє чоловіків постраждало. Громадян госпіталізували у третю черкаську міську лікарню швидкої медичної допомоги.

За даними медичних працівників, чоловіки зазнали тілесних ушкоджень спини та голови. Сам зловмисник після стрілянини втік у бік лісу.

Згодом правоохоронці розшукали та затримали правопорушника. За даними поліції, ним став 48-річний місцевий мешканець.

За словами керівника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайла Куратченка, на місці події правоохоронці вилучили декілька гільз.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) КК України. Зараз правоохоронці мають намір вручити затриманому підозру та обрати запобіжний захід. Слідство триває.