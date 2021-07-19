В селе Авдеевка Черниговской области два десятка полицейских и спасателей вторые сутки ищут десятилетнюю девочку, которая пропала в реке Десна.
Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 18 июля.
Девочка вместе с 14-летним братом и отцом отдыхали на песчаной косе, где вода едва достигает колен взрослого человека.
Однако вдруг семья наткнулась на яму с коловоротом.
Детей, не умеющих плавать, начало затягивать в омут. Отец пытался их спасти, но дочь быстро скрылась из виду.
К поискам ребенка присоединились неравнодушные граждане, однако найти его не удалось.
После этого на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции, представители ювенальной превенции водной полиции, сектора полицейской деятельности, водолазы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.