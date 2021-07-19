Зникнення дитини в Чернігівській області

У селі Авдіївка Чернігівської області два десятки поліцейських та рятувальників другу добу шукають десятирічну дівчинку, яка зникла в річці Десна.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 18 липня.

Дівчинка разом із 14-річним братом та батьком відпочивали на піщаній косі, де вода ледве сягає колін дорослої людини.

Однак раптом родина натрапила на яму з коловоротом.

Дітей, які не вміють плавати, почало затягувати у вир. Батько намагався їх врятувати, але дочка швидко зникла з поля зору.

До пошуків дитини долучились небайдужі громадяни, однак знайти її не вдалося.

Затягло у вир: у Чернігівській області другу добу не можуть знайти дівчинку / 3 фотографии

Після цього на місце події прибула слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції, представники ювенальної превенції, водної поліції, сектору поліцейської діяльності, водолази Держслужби з надзвичайних ситуацій області.