Зникнення дитини в Чернігівській області

У селі Авдіївка Чернігівської області два десятки поліцейських та рятувальників другу добу шукають десятирічну дівчинку, яка зникла в річці Десна.
Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 18 липня.
Дівчинка разом із 14-річним братом та батьком відпочивали на піщаній косі, де вода ледве сягає колін дорослої людини.
Однак раптом родина натрапила на яму з коловоротом.
Дітей, які не вміють плавати, почало затягувати у вир. Батько намагався їх врятувати, але дочка швидко зникла з поля зору.
До пошуків дитини долучились небайдужі громадяни, однак знайти її не вдалося.
Після цього на місце події прибула слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції, представники ювенальної превенції, водної поліції, сектору поліцейської діяльності, водолази Держслужби з надзвичайних ситуацій області.