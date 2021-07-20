Авто — груда металла: в ДТП на трассе Киев-Чоп погибла женщина

На трассе Киев-Чоп в результате столкновения автомобилей Opel Astra и Mazda 3 погибла женщина. Четверо пассажиров авто травмированы. Из салонов их доставали спасатели.

Сейчас на месте аварии продолжаются спасательные мероприятия. На пути Киев-Чоп движение транспорта затруднено. Здесь образовалась пробка на несколько километров. Работает регулировщик.

ДТП произошло сегодня днем неподалеку от села Дубина Стрыйского района.

Как отметила патрульная полиция, водитель Opel Astra не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Mazda 3.

Женщина, которая погибла в этой аварии, ехала за рулем автомобиля Mazda. Ее четверо пассажиров пострадали. Спасатели доставали их из салона с помощью специального инструмента, так как авто превратилось в груду металла.

Днем ранее на трассе Киев-Одесса загорелся автобус с пассажирами. Никто из пассажиров авто не пострадал.

Пламя вспыхнуло в моторном отсеке маршрутки, после чего произошло сильное задымление салона.

Водитель экстренно высадил пассажиров, а с пожаром справился с помощью автомобильного огнетушителя.

Люди, которых высадили из маршрутки, ожидали на трассе, чтобы их довезли до пункта назначения.

Источник: Патрульная полиция Львовской области

Фото: Zaxid.net