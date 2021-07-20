Не хотел, чтобы папа пил: под Черниговом мужчина зарубил топором 21-летнего сына

Под Черниговом 47-летний мужчина зарубил своего сына топором. Как признался подозреваемый, парень мешал и не позволял ему злоупотреблять алкоголем.

Инцидент произошел в одном из сел Куликовской ОТГ. Первой окровавленное тело 21-летнего парня увидела соседка, она и вызвала полицию.

Медикам, также прибывшим на место происшествия, пришлось констатировать смерть пострадавшего.

На видео горе-отец сам рассказал, как расправился над сыном.

Следователи установили, что сын и отец проживали в доме вдвоем. Отец постоянно выпивал, что становилось причиной длительных конфликтов.

Во дворе дома правоохранители нашли топор со следами крови и другие улики, свидетельствующие о причастности 47-летнего мужчины к убийству.

Сейчас мужчину задержали, в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.