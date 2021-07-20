Под Ровно вечером 20 июля произошел взрыв на Ровноазот, где производят азотные удобрения.

Очевидцы начали публиковать в соцсетях фото и видео с облаками оранжевого цвета вблизи завода.

Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль объяснил, что на Ровноазот произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты.

Он также подтвердил, что пострадавших в результате взрыва на Ровноазот нет.

— Ситуация локализована силами работников предприятия. Оценкой угроз занимается экологическая инспекция, — написал Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

В Ровенской РГА уверяют, что выбросы пара с завода Ровноазот, что превратились в оранжевые облака в воздухе, не содержат химических или других опасных веществ.