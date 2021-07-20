Поблизу Рівного стався вибух на заводі РівнеАзот, що виготовляє азотні добрива. Очевидці публікують у мережі фото та відеозаписи з хмарами помаранчевого кольору.

Відомо, що на РівнеАзот сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. У результаті відбувся викид пару у повітря. Постраждалих внаслідок вибуху поблизу Рівного немає. Локалізувала аварію пожежна команда підприємства. За даними Рівненської РДА, викиди пару у повітрі не містять хімічних або інших небезпечних речовин.

– Силами пожежної команди підприємства аварію було локалізовано. Тривають роботи щодо відновлення виробничого процесу, – йдеться у повідомленні Рівненської РДА.