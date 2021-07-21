23-летний парень с обрезом: на Львовщине арестовали серийного убийцу мужчин

В городе Стрый на Львовщине за неделю застрелили двух мужчин 41 и 43 лет. После задержания злоумышленника выяснилось, что никаких мотивов у него не было.

Первой жертвой серийного убийцы стал 41-летний Иван работник автомойки, в прошлом — предприниматель.

Возвращаясь ночью с работы, он внезапно получил два выстрела из обреза в спину и живот.

Следующей жертвой стал обычный прохожий: 43-летнего Алексея застрелили из того же оружия прямо у входа в церковь.

Что говорят в полиции

Главным подозреваемым оказался 23-летний парень. Правоохранителям он признался, что не был знаком со своими жертвами и выбирал их по возрасту.

Каждый раз после убийства парень возвращался домой, в соседний город Сколе, чтобы спрятаться и проанализировать свою “охоту”.

Злоумышленника удалось найти по единственной зацепке: черная куртка с белыми надписями. Полицейские задержали парня, когда тот как раз садился в автобус.

— При осмотре личных вещей у данного лица был обнаружен обрез огнестрельного ружья, — отметили в полиции.

Выяснилось, что ранее парень уже был судим, правда, за дезертирство из армии.

Есть ли реальные мотивы серии убийств и откуда у 23-летнего молодого человека обрез, будут устанавливать следователи.

За содеянное ему может грозить пожизненное заключение.