23-летний парень с обрезом: на Львовщине арестовали серийного убийцу мужчин

В городе Стрый на Львовщине за неделю застрелили двух мужчин 41 и 43 лет. После задержания злоумышленника выяснилось, что никаких мотивов у него не было.
Первой жертвой серийного убийцы стал 41-летний Иван работник автомойки, в прошлом — предприниматель.
Возвращаясь ночью с работы, он внезапно получил два выстрела из обреза в спину и живот.
Следующей жертвой стал обычный прохожий: 43-летнего Алексея застрелили из того же оружия прямо у входа в церковь.
Что говорят в полиции
Главным подозреваемым оказался 23-летний парень. Правоохранителям он признался, что не был знаком со своими жертвами и выбирал их по возрасту.
Каждый раз после убийства парень возвращался домой, в соседний город Сколе, чтобы спрятаться и проанализировать свою “охоту”.
Злоумышленника удалось найти по единственной зацепке: черная куртка с белыми надписями. Полицейские задержали парня, когда тот как раз садился в автобус.
— При осмотре личных вещей у данного лица был обнаружен обрез огнестрельного ружья, — отметили в полиции.
Выяснилось, что ранее парень уже был судим, правда, за дезертирство из армии.
Есть ли реальные мотивы серии убийств и откуда у 23-летнего молодого человека обрез, будут устанавливать следователи.
За содеянное ему может грозить пожизненное заключение.