23-річний хлопець з обрізом: на Львівщині заарештували серійного вбивцю чоловіків

У місті Стрий на Львівщині за тиждень застрелили двох чоловіків 41 та 43 років. Після затримання зловмисника з’ясувалося, що жодних мотивів у нього не було.

Першою жертвою серійного вбивці став 41-річний Іван, працівник автомийки, у минулому – підприємець.

Повертаючись вночі з роботи, він раптово дістав два постріли з обрізу – в спину та живіт.

Наступною жертвою став звичайний перехожий: 43-річного Олексія застрелили із тієї ж зброї прямо біля входу до церкви.

Що кажуть у поліції

Головним підозрюваним виявився 23-річний хлопець. Правоохоронцям він зізнався, що не був знайомий зі своїми жертвами і обирав їх за віком.

Щоразу після вбивства хлопець повертався додому, до сусіднього міста Сколе, аби заховатися і проаналізувати своє “полювання”.

Зловмисника вдалося знайти за єдиною зачіпкою: чорна куртка з білими написами. Поліцейські затримали хлопця, коли той саме сідав в автобус.

– Під час огляду особистих речей у даної особи було виявлено обріз вогнепальної рушниці, – зазначили у поліції.

З’ясувалося, що раніше хлопець вже був судимий, щоправда, за дезертирство з армії.

Чи є реальні мотиви серії вбивств і звідки у 23-річного молодика обріз, встановлюватимуть слідчі.

За скоєне йому може загрожувати довічне ув’язнення.