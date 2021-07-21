Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Ищут взрывчатку: в аэропорту Львова эвакуируют пассажиров

аеропорт, маски, карантин, подорожі

Правоохранители проверяют сообщение о минировании международного аэропорта Львов имени Даниила Галицкого. Всех пассажиров и работников эвакуируют.

По данным полиции, на территории аэропорта обнаружили подозрительную сумку, в которой, вероятно, может быть взрывчатка.

В аэропорту Львова эвакуируют пассажиров — причина

Сейчас правоохранители обследуют здание аэропорта и территорию, которая прилегает к нему.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции и другие службы Львовской области.

Читайте
Требовали $17 тыс. в биткоинах: "минирование" Киевского горсовета оказалось фейковым

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos, Нацполиция

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка