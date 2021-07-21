В аэропорту Львова эвакуируют пассажиров — причина

Правоохранители проверяют сообщение о минировании международного аэропорта Львов имени Даниила Галицкого. Всех пассажиров и работников эвакуируют.
По данным полиции, на территории аэропорта обнаружили подозрительную сумку, в которой, вероятно, может быть взрывчатка.
Сейчас правоохранители обследуют здание аэропорта и территорию, которая прилегает к нему.
На месте происшествия работают патрульные полицейские, специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции и другие службы Львовской области.