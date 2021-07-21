Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Вибухівку не виявили: в аеропорту Львова евакуювали пасажирів

аеропорт, маски, карантин, подорожі

Правоохоронці перевірили повідомлення про замінування міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького. Всіх пасажирів та працівників евакуювали.

За даними поліції, на території аеропорту виявили підозрілу сумку, в якій, ймовірно, могла бути вибухівка. Правоохоронці обстежували приміщення аеропорту та прилеглу територію.

В аеропорту Львова евакуюють пасажирів – причина

На місці події працювали патрульні поліцейські, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група поліції та інші служби Львівської області.

Оновлено о 12.00. Правоохоронці евакуювали з приміщення аеропорту понад 300 працівників та пасажирів, а також обстежили всю територію.

Поліцейські не виявили вибухівку. Підозрілу сумку, в якій міг бути вибуховий пристрій, знешкодили за межами приміщення аеропорту.

В аеропорту Львова евакуюють пасажирів – причина

Читайте
$17 тис. у біткоїнах: "замінування" Київської міськради виявилося фейковим

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos, Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка