В аеропорту Львова евакуюють пасажирів – причина

Правоохоронці перевірили повідомлення про замінування міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького. Всіх пасажирів та працівників евакуювали.

За даними поліції, на території аеропорту виявили підозрілу сумку, в якій, ймовірно, могла бути вибухівка. Правоохоронці обстежували приміщення аеропорту та прилеглу територію.

На місці події працювали патрульні поліцейські, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група поліції та інші служби Львівської області.

Оновлено о 12.00. Правоохоронці евакуювали з приміщення аеропорту понад 300 працівників та пасажирів, а також обстежили всю територію.

Поліцейські не виявили вибухівку. Підозрілу сумку, в якій міг бути вибуховий пристрій, знешкодили за межами приміщення аеропорту.