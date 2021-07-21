В Киеве в среду, 21 июля, под мостом Патона прорвало теплосеть, которая обеспечивает теплом около 200 домов. Повреждение уже локализовали.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго.

— Сегодня около 12.30 под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада обнаружила и локализовала повреждения магистральной теплосети, построенной в 1962 году. Эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках, — сообщили коммунальщики.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

Гидравлические испытания теплосетей проводят ежегодно в рамках подготовки к отопительному сезону. С их помощью выявляют “слабые” места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон.