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Максим Зайченко |

В Киеве под мостом Патона прорвало теплосеть, которая обеспечивает около 200 домов

В Киеве под мостом Патона прорвало теплосеть, которая обеспечивает около 200 домов

В Киеве в среду, 21 июля, под мостом Патона прорвало теплосеть, которая обеспечивает теплом около 200 домов. Повреждение уже локализовали.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго.

— Сегодня около 12.30 под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада обнаружила и локализовала повреждения магистральной теплосети, построенной в 1962 году. Эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках, — сообщили коммунальщики.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

Гидравлические испытания теплосетей проводят ежегодно в рамках подготовки к отопительному сезону. С их помощью выявляют “слабые” места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон.

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Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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