Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Києві під мостом Патона прорвало тепломережу, яка забезпечує близько 200 будинків

У Києві під мостом Патона прорвало тепломережу, яка забезпечує близько 200 будинків

У Києві в середу, 21 липня, під мостом Патона прорвало тепломережу, яка забезпечує теплом близько 200 будинків. Пошкодження вже локалізували.

Про це повідомили в комунальному підприємстві Київтеплоенерго. 

– Сьогодні близько 12.30 під мостом Патона під час гідравлічних випробувань аварійна бригада виявила і локалізувала пошкодження магістральної тепломережі, побудованої у 1962 році. Ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці та Березняках, – повідомили комунальники.

Зараз пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.

Гідравлічні випробування тепломереж проводять щорічно в рамках підготовки до опалювального сезону. За їх допомогою виявляють “слабкі” місця трубопроводів і проводять ремонтні роботи в міжопалювальний сезон.

Читайте
Зростання тарифів на тепло та гарячу воду у Києві: коли і на скільки

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка