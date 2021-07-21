У Києві в середу, 21 липня, під мостом Патона прорвало тепломережу, яка забезпечує теплом близько 200 будинків. Пошкодження вже локалізували.

Про це повідомили в комунальному підприємстві Київтеплоенерго.

– Сьогодні близько 12.30 під мостом Патона під час гідравлічних випробувань аварійна бригада виявила і локалізувала пошкодження магістральної тепломережі, побудованої у 1962 році. Ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці та Березняках, – повідомили комунальники.

Зараз пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.

Гідравлічні випробування тепломереж проводять щорічно в рамках підготовки до опалювального сезону. За їх допомогою виявляють “слабкі” місця трубопроводів і проводять ремонтні роботи в міжопалювальний сезон.