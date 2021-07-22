В Киеве задержали воров, которые пытались подкупить полицейского (ФОТО)

В Киеве предстанут перед судом шесть карманников. Они пытались подкупить полицейского на Центральном железнодорожном вокзале столицы с целью беспрепятственного совершения краж.

По данным следователей, в сентябре 2020 года группа воров на территории железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский, хотели подкупить руководителя территориального отдела полиции.

В частности, организатор преступной группировки предлагал полицейскому еженедельно получать взятку в сумме $1,2 тыс., чтобы беспрепятственно совершать кражи в дальнейшем.

В свою очередь правоохранитель должен был бы обеспечить мошенникам непривлечение их к предусмотренной законом ответственности.

Однако полицейский не принял предложение и сообщил об этом руководству.

Предлагали $1,2 тыс. в неделю: в Киеве на вокзале воры пытались подкупить полицейского / 3 фотографии

Организатора и еще пятерых аферистов задержали во время передачи полицейском так называемой взятки.

В суд направили обвинительное заключение касательно злоумышленников по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Ворам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Источник: Киевская горпрокуратура

Фото: Киевская горпрокуратура