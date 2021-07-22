У Києві затримали злодіїв, які намагалися підкупити поліцейського (ФОТО)

У Києві постануть перед судом шість кишенькових злодіїв. Вони намагалися підкупити поліцейського на Центральному залізничному вокзалі столиці з метою безперешкодного вчинення крадіжок.

За даними слідчих, у вересні 2020 року група злодіїв на території залізничного вокзалу Київ-Пасажирський хотіли підкупити керівника територіального відділу поліції.

Зокрема, організатор злочинного угрупованя пропонував поліцейському щотижнево отримувати хабар у сумі $1,2 тис., щоб безперешкодно вчиняти крадіжки надалі.

Натомість правоохоронець повинен був би забезпечити шахраям непритягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

Однак поліцейський не прийняв пропозицію та повідомив про це керівництву.

Організатора та ще п’ятьох аферистів затримали під час передачі поліцейському так званого хабаря.

Пропонували $1,2 тис. щотижня: у Києві на вокзалі злодії намагалися підкупити поліцейського / 3 фотографии

До суду скерували обвинувальний акт щодо зловмисників за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 369 КК України.

Злодіям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Джерело: Київська міськпрокуратура

Фото: Київська міськпрокуратура