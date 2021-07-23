Сам вызвал полицию: в Кривом Роге 7-летнего мальчика держали на цепи

В Кривом Роге мужчина на цепи удерживал своего 7-летнего пасынка. В полицию за помощью позвонил сам мальчик.

Когда правоохранители наведались в квартиру, где живет семья, ребенок сидел на кровати прикованный за ногу к батарее.

Где находилась мать, когда 30-летний сожитель бил и привязывал ее сына, не сообщается.

Полицейские нашли горе-отчима на работе: тот объяснил, что сын сожительницы часто убегал из дома, поэтому решил его “перевоспитать”.

Испуганный 7-летний мальчик находится в больнице под наблюдением медиков.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы человека с причинением физических страданий) УК Украины.

За содеянное мужчине грозит условный или реальный срок заключения сроком до пяти лет. Разделит ли ответственность мать 7-летнего мальчика, станет известно в ближайшее время.