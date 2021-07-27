С травмами, несовместимыми с жизнью, 44-летняя Виктория, которую трижды переехали на авто, выжила.

В начале июля в пригороде Днепра мужчина сбил ее на автомобиле. Окровавленная Славута протащила пострадавшую около 20 метров, после чего еще дважды переехала.

У женщины были многочисленные травмы.

— При поступлении — кома ІІ, дыхание сразу перевели на ИВЛ, лекарствами поддерживали пульс и давление. У нее открытая черепно-мозговая травма, ушиб, перелом шести ребер, разрыв печени, перелом правой плечевой кости, пневмоторакс, — описал состояние пострадавшей главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Благодаря команде врачей — хирургов, анестезиологов и медперсонала — женщину удалось спасти.

— Сегодня Виктория в ясном сознании, дышит самостоятельно, — подытожил врач.

Преступление на фоне личных отношений

По словам очевидцев наезда на женщину, водитель даже не пытался притормозить, а наоборот — только ускорил ход и скрылся с места происшествия. Пострадавшую срочно госпитализировали.

Согласно версии правоохранителей, мужчина мог отомстить своей бывшей жене за то, что она накануне его бросила.

Сейчас злоумышленника разыскивают. Славуту нашли в двух кварталах от места ДТП.

По словам знакомых и соседей бывшей пары, мужчина — наркоман с многолетним стажем.

Правоохранители расследуют тройной наезд на Викторию как покушение на убийство. За содеянное ее бывшему грозит до 15 лет лишения свободы.