Із травмами, несумісними з життям, 44-річна Вікторія, яку тричі переїхали на авто, вижила.

На початку липня у передмісті Дніпра чоловік збив її на автомобілі. Закривавлена Славута протягла постраждалу близько 20 метрів, після чого ще двічі переїхала.

У жінки були численні травми.

– При надходженні – кома ІІ, дихання відразу перевели на ШВЛ, ліками підтримували пульс і тиск. У неї відкрита черепно-мозкова травма, забій, перелом шести ребер, розрив печінки, перелом правої плечової кістки, пневмоторакс, – описав стан постраждалої головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко у Facebook.

Завдяки команді лікарів – хірургів, анестезіологів і медперсоналу – жінку вдалося врятувати.

– Сьогодні Вікторія в ясній свідомості, дихає самостійно, – підсумував лікар.

Злочин на тлі особистих відносин

За словами очевидців наїзду, водій навіть не намагався пригальмувати, а навпаки – лише прискорив хід і втік з місця події. Постраждалу жінку терміново госпіталізували.

Згідно з версією правоохоронців, чоловік міг помститися своїй колишній дружині за те, що вона його покинула напередодні.

Наразі зловмисника розшукують. Славуту знайшли за два квартали від місця ДТП.

За словами знайомих і сусідів колишньої пари, чоловік – наркоман із багаторічним стажем.

Правоохоронці розслідують потрійний наїзд на жінку як замах на вбивство. За скоєне її колишньому загрожує до 15 років позбавлення волі.