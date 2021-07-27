Руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) перечислило на банковский счет подставного лица арестованые судом $395 тыс.

Как установили сотрудники СБУ, средства, которые должны были находиться под контролем АРМА, перечислили благодаря сговору руководства учреждения и частных адвокатов.

Удалось это сделать на основании поддельного решения Печерского суда г. Киева.

На работе и дома у должностных лиц АРМА изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факт противоправного завладения средствами.

Кроме того, в СБУ сообщают о временном доступе к банковской тайне относительно движения этих $395 тыс.

Проанализировав телефонные разговоры должностных лиц АРМА и других причастных, подтвержденны контакты и личные встречи в течение времени, которое имеет значение для уголовного производства.

Сейчас шестерым лицам объявили подозрение в совершении преступления в составе организованной преступной группы.

Им инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

В случае доказательства вины им грозит от семи до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.