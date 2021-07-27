Керівництво Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) перерахувало на банківський рахунок підставної особи арештовані судом $395 тис.

Як встановили співробітники СБУ, кошти, які мали перебувати під контролем АРМА, перерахували завдяки змові керівництва установи та приватних адвокатів.

Вдалося це зробити на підставі підробленого рішення Печерського суду м. Києва.

На роботі та вдома у посадових осіб АРМА вилучили речові докази, що підтверджують факт протиправного заволодіння коштами.

Крім того, в СБУ повідомляють про тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо руху цих $395 тис.

Проаналізувавши телефонні розмови посадових осіб АРМА та інших причетних, підтверджені контакти та особисті зустрічі упродовж часу, яке має значення для кримінального провадження.

Нині шістьом особам оголосили підозру про вчинення злочину в складі організованої злочинної групи.

Їм інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У разі доведення вини їм загрожує від семи до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.