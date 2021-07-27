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Наташа Тарчевська |

В Одесской области пассажирский автобус Кишинев-Киев врезался в зерновоз, есть жертвы

В Одесской области пассажирский автобус Кишинев-Киев врезался в зерновоз, есть жертвы

Ночью 27 июля на автодороге Одесса-Киев произошло смертельное ДТП. Рейсовый автобус Кишинев-Киев столкнулся с зерновозом.

По состоянию на утро вторника известно об одном погибшем, еще четверых пассажиров госпитализировали. Личности пострадавших устанавливают правоохранители.

ДТП произошло в районе поселка Любашевка Одесской области.

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Зерновоз, с которым столкнулся автобус, стоял на обочине.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и бригада медиков, оказывающих помощь остальным пассажирам автобуса.

Сейчас движение транспорта на 309-м километре автодороги Одесса-Киев затруднено.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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